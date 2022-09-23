برغم سلامها الوطني الصامت.. 12 دولة تسيء لإسبانيا في أناشيدها الوطنية

المصدر: البيان

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يُعد السلام الوطني الإسباني من أغرب الأناشيد الوطنية في العالم، كونه واحداً من الأناشيد القليلة التي لا تحتوي على كلمات، فقط الموسيقى.

وعلى الرغم من من ذلك، فإن المملكة الإيبيرية مستاءة من عدة دول كانت لها فيها موطىء قدم في الماضي، لا لسبب سوى لأن أناشيدها الوطنية تنتقد إسبانيا بشدة.

وتتمثل الدول التي تنتقد إسبانيا في نشيدها الوطني، في 12 دولة، هي: تشيلي، بيرو، الإكوادور، فنزويلا، هولندا، غينيا الاستوائية، كولومبيا، هندوراس، السلفادور، باراغواي، أوروغواي، جمهورية الدومينيكان، بحسب موقع "إسبانيا بالعربي".

تجدر الإشارة إلى أنه من بين هذه الإشارات الـ 12 تذكرها 11 دولة بطريقة سلبية، بل إن البعض منها، مثل بيرو، تذكر إسبانيا بعنف.

ومن ناحية أخرى، فإن البلدان الأخرى مثل باراغواي أو الإكوادور تذكر إسبانيا بأنها سبب مآسيها طيلة ثلاثة قرون.