مئات الحيتان تجنح إلى ساحل تسمانيا الأسترالي.. فيديو

المصدر: البيان

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بعد أيام قليلة من العثور على 14 حوتا على شاطئ جزيرة قبالة الساحل الجنوبي الشرقي لأستراليا، جنح حوالي 230 حوتا على الساحل الغربي في تسمانيا.

وقالت وزارة الموارد الطبيعية والبيئة أول أمس الأربعاء إن الحيتان، التي تقطعت بها السبل على شاطئ أوشن بيتش، يبدو أنها حيتان قائدة ويحتمل أن نصف الحيتان الجانحة على الأقل لا تزال على قيد الحياة في عرض البحر.

وقالت الإدارة إن فريقًا من برنامج الحفظ البحري بدأ بتجميع معدات إنقاذ الحيتان للتوجه إلى المنطقة، بحسب "يورونيوز".

والأسبوع الماضي تم العثور على 14 حوتا في جزيرة كينغ التابعة لولاية تسمانيا في مضيق الجهير بين ملبورن والساحل الشمالي في تسمانيا.

وقالت وزارة الموارد الطبيعية والبيئة إنه ليس من غير المعتاد تواجد الحيتان في تسمانيا.

وقبل عامين، تم العثور على حوالي 470 حوتا جنحت على الشاطئ قبالة الساحل الغربي في تسمانيا في أكبر حادث جنوح حيتان جماعي في أستراليا. وبعد عدة مجهودات طيلة أسبوع، تم إنقاذ 111 حوتا.