"أنستغرام" يعود للعمل بعد تعطله لساعتين

المصدر: إعداد: أحمد الشنقيطي

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عادت منصة التواصل الاجتماعي "أنستغرام" إلى العمل، بعد انقطاع دام ساعتين، وجد خلالها مئات الآلاف من المستخدمين حول العالم صعوبة في الدخول إلى حساباتهم على التطبيق والموقع الإلكتروني .

وحسب موقع "ديلي ميل" البريطانية، بدأ الانقطاع عند الساعة 11:45 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وتم إصلاحه عند الساعة 1:50 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وقال متحدث باسم "ميتا" المالكة لأنستغرام، للموقع: "ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى إنستغرام، نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، ونعتذر عن أي إزعاج".

وتداعى المستخدمون على "تويتر" لمعرفة ما إذا كان الآخرون يواجهون مشاكل مع إنستغرام، حيث كان يعج بعشرات الآلاف من التغريدات حول توقف التطبيق.