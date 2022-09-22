حقيقة اقتلاع أشجار نادرة في مصر

المصدر: البيان

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كشف مسؤولون في العاصمة المصرية القاهرة حقيقة ما أثير أخيراً بشأن العمل على اقتلاع أشجار نادرة.

وأوضحوا، حسبما أفاد موقع «مصراوي» الإخباري، أن ما تردد على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بخصوص تجريف الحديقة الدولية في القاهرة وقطع أشجارها تمهيداً لبيعها لا يمت إلى الحقيقة بصلة.

وأكدوا أن الصور المنتشرة على منصات التواصل حول ذلك لا تعبِّر عن الواقع، مشددين أن الحديقة الدولية ذات طبيعة خاصة ولا يمكن المساس بها.

ولفتوا إلى أن الحديقة الدولية تعد واحدة من أهم الوجهات السياحية الموجودة في مصر، باعتبارها صرحاً متكاملاً يضم العديد من المعالم الأثرية لمختلف دول العالم، وكذلك نافذة تعكس ثقافات تلك الدول.

وأشاروا إلى أنه جارٍ تنفيذ خطة شاملة لتطوير الحديقة ورفع كفاءة جميع خدماتها، مع الحفاظ على محتويات أجنحة الدول المختلفة فيها من النباتات والأشجار النادرة، بهدف إعادتها لرونقها وطابعها التراثي، وجذب مزيد من الاستثمارات داخل الحديقة، لزيادة إيراداتها خلال الفترة المقبلة.

يُذكر أن الحديقة الدولية في مدينة نصر بالقاهرة تتضمن أجنحة مختلفة تم تنفيذها عن طريق سفارات دول مختلفة لتعكس ثقافات متباينة.