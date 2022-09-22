أغرب فاكهة في مصر .. عنب بطعم المانجو

المصدر: البيان

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ظهرت مؤخراً في السوق المصري العديد من الفواكه الغريبة وأثارت دهشة الكثيرين الذين لم يسمعوا عنها، مثل دراجون فروت والبابايا إما لكونها نادرة وإما بسبب قلة انتشارها، ومن بين تلك الفاكهة التي ظهرت حديثًا «عنب بطعم المانجو».

ورغم عدم انتشار فاكهة «العنب بطعم المانجو» في مصر، إلا أنها تحتوي على فوائد مذهلة للجسم، أبرزها الحماية من الشيخوخة والتجاعيد.

ونقلت صحيفة الوطن المصرية عن المهندس أيمن عبده مالك مزارع في محافظات الإسماعيلية والمنوفية والقليوبية، قوله إن فاكهة العنب بطعم المانجو بدأت تنتشر مؤخرًا بسبب القيمة الصحية والغذائية العالية التي تتمتع بها، فضلا عن طعمها الرائع الذي يجمع بين الفاكهتين.

وأكد أن سعر فاكهة عنب بطعم المانجو يبلغ 180 جنيهًا للكيلو الواحد في الأسواق المصرية، مشيرًا إلى أن مناطق بيعها محدودة نظرًا لعدم توافرها حاليًا في مصر رغم أن عليها إقبالًا كبيرًا من المواطنين، بينما سعر الشجرة للزراعة تبلغ 150 جنيهًا و«العقلة» الصغيرة ثمنها 50 جنيهًا ولكن تحتاج إلى تطعيم.

الدول المصدرة للفاكهة

وأضاف أنه يتوقع انتشار فاكهة العنب بطعم المانجو خلال الـ3 سنوات المقبلة، نظرًا لفوائدها الصحية وطعمها المذهل، كما ينتظر بعض المواطنين حصادها كل عام في شهري يونيو وأكتوبر، مشيرًا إلى أن هذه الفاكهة تم إدخالها مصر منذ 3 سنوات، وتعتبر دول الهند والصين وآيسلندا وتايلاند أبرز الدول المصدرة لها.