كأنهم معنا الآن.. ذكاء اصطناعي "يعيد" النجوم الراحلين!

المصدر: البيان

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استخدم مصور الذكاء الاصطناعي لإعادة النجوم الذين تركوا هذا العالم إلى الحياة الأخرى، فأخرج صوراً لكيف ستكون الأميرة ديانا وكورت كوبين وجون لينون وفريدي ميركوري وآخرين، لو أنهم أحياء إلى يومنا هذا.

وصمم الصور الواقعية، ألبير يسيلتاس، مصور فوتوغرافي مقيم في تركيا، حيث ابتكر صوراً لمشروع بعنوان "كما لو أنه لم يحدث شيء"، حسب "روسيا اليوم".

واستخدم برنامجاً لتحسين الصور بالذكاء الاصطناعي وبرامج تحرير لإنشاء الصور.

وكتب يسيلتاس عن المشروع: "مع تطور تقنية الذكاء الاصطناعي، كنت متحمساً لفترة من الوقت، معتقداً أنه يمكن عرض أي شيء يمكن تخيله في الواقع. وعندما بدأت العبث بالتكنولوجيا، رأيت ما يمكنني فعله وفكرت في ما يجعلني أسعد. أردت أن أرى بعض الأشخاص مرة أخرى أمامي وهكذا ظهر هذا المشروع".

وتابع الفنان: أصعب جزء من العملية الإبداعية بالنسبة لي هو جعل الصورة تبدو "حقيقية" بالنسبة لي. أكثر اللحظات التي أحبها هي عندما أعتقد أن الصورة التي أمامي تبدو واقعية للغاية كما لو تم التقاطها بواسطة مصور.

ويجتمع كل من المشاهير الذين ظهروا في المشروع في أنهم توفوا شباباً، وغالباً في ظروف مأساوية.

وتوفيت الأميرة ديانا في باريس عن عمر يناهز 36 عاماً بعد تحطم سيارة مرسيدس-بنز التي كانت تستقلها أثناء مطاردتها من قبل المصورين في الساعات الأولى من يوم 31 أغسطس 1997.

وتم العثور على روكر كورت كوبين ميتاً في 5 أبريل 1994 في منزله في سياتل بعد إصابته بطلق ناري في رأسه عن عمر يناهز 27 عاماً.

وقُتل جون لينون برصاصة قاتلة في مدينة نيويورك في 8 ديسمبر 1980 عن عمر يناهز الأربعين.

وتوفي فريدي ميركوري بسبب الالتهاب الرئوي القصبي الناتج عن مرض نقص المناعة المكتسبة، في 24 نوفمبر 1991 في منزله في لندن عن عمر يناهز 45 عاماً.

وتوفي مغني الراب توباك شاكور عن عمر يناهز 25 عاماً في لاس فيغاس متأثراً بأعيرة نارية في 13 سبتمبر 1996.

وتوفي الممثل هيث ليدجر نتيجة جرعة زائدة من المخدرات في 22 يناير 2008 عن عمر يناهز 28 عاما.

ومات مايكل جاكسون، الذي بدأ في تغيير مظهره بطرق مهمة في منتصف الثمانينيات، بسبب تسمم حاد بالبروبوفول والبنزوديازيبين في منزله في لوس أنجلوس في 25 يونيو 2009 عن عمر يناهز الخمسين.

أما إلفيس بريسلي، الذي كان يعاني من مشاكل في القلب ومرض السكري، فتوفي في 16 أغسطس 1977 عن عمر يناهز 42 عاماً.

وأوضح يسيلتاس أن "وراء هذا المشروع يكمن السؤال، كيف سيبدو الناس بصورة واقعية إذا لم تحدث لهم بعض الأحداث العظيمة".