تحذير من الدجاج القاتل.. يتم إعداده بدواء الإنفلونزا!

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تحذيراً شديداً من تحد جديد يتم الترويج له عبر وسائل التواصل الاجتماعي ويكمن في إعداد الدجاج وخلطه أثناء الطهي بدواء الإنفلونزا ويسمى بـ (تحدي دجاج نيكويل).

يعتمد التحدي على طهي الدواجن بدواء NyQuil، الذي لا يحتاج إلى وصفة طبية لشرائه من الصيدليات، ويستخدم لعلاج أعراض الإنفلونزا ونزلات البرد والحساسية.

وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA إن الدجاج المطهي بهذه الطريقة قد تكون له نتائج خطيرة ليس فقط عند تناوله، لكن عملية الطهي نفسها قد تعرض صاحبها لمخاطر.

وقالت صحيفة نيويورك إن "غليان الدواء يمكن أن يجعله أكثر تركيزاً ويغير خصائصه بطرق أخرى"، وأضافت إن استنشاق أبخرة الدواء أثناء الطهي يمكن أن يتسبب في دخول مستويات عالية من الأدوية إلى الجسم، وأن يؤذي الرئتين.

وحذرت من أن تريند وسائل التواصل يعتمد على الضغط على الأفراد من خلال مقاطع فيديو عبر الإنترنت لأشخاص يسيئون استخدام الأدوية غير الموصوفة ويشجعون المشاهدين على فعل ذلك أيضاً.

ويمكن أن تسبب الجرعات الزائدة من دواء NyQuil أعراضاً مثل الدوار الشديد ومشاكل في الكبد والتنفس، ويمكن أن تكون قاتلة.