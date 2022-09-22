"فيونا" يستقوى ويتحوّل لإعصار من الفئة الرابعة.. فيديو

المصدر: البيان

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زادت قوة إعصار فيونا أمس الأربعاء، ليتحول إلى إعصار من الفئة الرابعة لدى ابتعاده عن جزر تركس وكايكوس، وفق المركز الوطني للأعاصير بأمريكا.

وقال المركز أن الإعصار يقع حاليا على بعد 1215 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من برمودا محملا برياح تبلغ سرعتها 210 كيلومترات في الساعة.

وضرب إعصار فيونا جزر توركس وكايكوس متسببا في سقوط أمطار غزيرة وفيضانات بالأرخبيل الكاريبي بعدما أشاع الدمار في جمهورية الدومينيكان وبويرتوريكو. وضربت العاصفة تورك الكبرى، أكبر جزيرة في توركس وكايكوس، قبل أن تضرب مجموعة جزرها الرئيسية بعد عدة ساعات.

وقال المركز الوطني للأعاصير إن فيونا، الذي بلغت سرعة الرياح المصاحبة له 201 كيلومتر في الساعة، اتجه شمالا صوب برمودا ومن المتوقع أن يهاجم الجزيرة كإعصار من الفئة الرابعة يوم الخميس. وقالت نائبة حاكم جزر توركس وكايكوس، أنيا وليامز، إن الكهرباء انقطعت عن خمس جزر، لكن لم ترد أنباء عن وفيات حتى الآن. وقال مسؤولون أمريكيون إن العاصفة أودت بحياة أربعة أشخاص في بويرتوريكو. وقُتل شخص خامس في غوادلوب في وقت سابق هذا الأسبوع، بحسب ما نقلت "يورونيوز"

وفي جزر توركس وكايكوس، وهي إقليم بريطاني يبلغ عدد سكانه نحو 40000 نسمة ويقع على بعد حوالي 1125 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من فلوريدا، طلبت الحكومة من السكان أن يحتموا في مكانهم حتى إشعار آخر، وأمرت الشركات بالإغلاق.

وفي جمهورية الدومينيكان، حدت الفيضانات العارمة من الوصول إلى بعض القرى، وأجبرت 12500 شخص على ترك منازلهم وأدت إلى انقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف من الناس.