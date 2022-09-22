تعليم وثقافة وترفيه للصم في تولوز الفرنسية

المصدر: (تولوز - أ ف ب)

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تُعتبر تولوز في جنوب غربي فرنسا «عاصمة الصم»، إذ إنها من المدن الفرنسية القليلة التي تتيح لهذه الفئة تعليماً ثنائي اللغة ودروساً جامعية في المسرح، وتوفر لها مكتبات وحتى مهرجاناً بعنوان «سينيو» (Sign'o) تتخله حفلة راقصة.

وتقول جولييت فان تورنهاوت، وهي معلمة متخصصة تبلغ 28 سنة، «إنها لحظات بالغة الأهمية. وأخيراً التقينا مجدداً في المهرجان، وهو شعور جيد!».

وترقص الشابة التي ترتدي فستاناً أخضر وحذاءً رياضياً أمام المسرح وتحت الأضواء المتغيرة.