"جيمس ويب" يلتقط أوضح صورة لحلقات نبتون منذ 30 عاماً

المصدر: إعداد: أحمد الشنقيطي

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يعرف زحل بأنه الكوكب الذي يتميز بوجود حلقات مذهلة حوله، لكن صورة جديدة لنبتون، التقطها تلسكوب الفضاء العملاق "جيمس ويب" التابع لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، تمنحه حق المنافسة على لقب الكوكب ذي الحلقات.

وبعث "جيمس ويب" البالغ كلفته 10 مليارات دولار صوراً لعملاق الجليد تقدم أوضح رؤية لحلقات الكوكب البعيد خلال أكثر من 30 عاماً، حسب "ديلي ميل" البريطانية.

ومنذ أن حلق مسبار "فوياجر 2" عبر نبتون في عام 1989، لم يتم التقاطه بهذه التفاصيل المذهلة. وإضافة إلى العديد من الحلقات الساطعة والضيقة، تظهر صورة "ويب" بوضوح نطاقات الغبار الخافتة للكوكب.

تقول قالت هايدي هامل، خبيرة نظام نبتون وواحدة من الفريق المشغل للمسبار "جيمس ويب": "مرت ثلاثة عقود منذ أن رأينا لآخر مرة هذه الحلقات الباهتة والمغبرة، وهذه هي المرة الأولى التي نراها فيها في الأشعة تحت الحمراء".