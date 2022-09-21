فنانة تكرّم الملكة إليزابيث برسم صورة عملاقة لها على رمال شاطىء.. فيديو

المصدر: البيان

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قامت الفنانة الأسترالية سو نورمان بتكريم الملكة إليزابيث الثانية من خلال رسم صورة عملاقة لها على رمال أحد الشواطئ في أديلايد بأستراليا.

وكتبت سو نورمان عبر حسابها على فيسبوك: "يوم جميل لإنشاء لوحة تذكارية للملكة".

يذكر أن الملكة إليزابيث الثانية، ملكة المملكة المتحدة وأربع عشرة دولة من دول الكومنولث، وصاحبة أطول فترة حكم بين ملوك بريطانيا وأطولهم عمرًا، توفيت في 8 سبتمبر 2022 في قلعة.

كما أقيمت في العاصمة البريطانية لندن أول أمس مراسم تشييع جثمانها من كنيسة "ويستمنستر آبي"، بحضور الملك تشارلز الثالث وأعضاء الأسرة المالكة، ومئات من قادة العالم والمسؤولين.