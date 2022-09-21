مقتل 300 شخص على الأقل منذ يوليو الماضي في فيضانات نيجيريا

المصدر: د ب أ

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لقي ما لا يقل عن 300 شخص حتفهم في نيجيريا بسبب الفيضانات منذ يوليو الماضي.

وصرح مانزو إيزيكيال، المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ في نيجيريا (نيما)، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأنه أسوأ فيضان تشهده البلاد منذ عقود.

وقال إن 500 شخص أصيبوا في الفيضانات، بينما أجبر أكثر من 100 ألف على مغادرة منازلهم.

وكانت الأمطار الغزيرة خلال الأشهر الماضية قد تسببت في حدوث فيضانات، وفقا لمدير الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ مصطفى حبيب أحمد عقب اجتماع طارئ أول أمس الاثنين.

وذكر أن نهر النيجر وأكبر روافده، نهر بينوي، يحويان كميات هائلة من المياه.

وتخشى السلطات في أكثر دول في إفريقيا من حيث عدد السكان من أن الوضع قد يتدهور أكثر.

وتتعرض العديد من السدود في نيجيريا والكاميرون المجاورة لخطر الفيضانات بحلول نهاية أكتوبر إن لم يكن قبل ذلك.

وتتعرض المناطق الشمالية الثلاث بورنو ويوبي وأداماوا للتهديد بشكل خاص. وأغرقت المياه مساحات شاسعة من الأراضي الصالحة للزراعة.