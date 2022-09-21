أكبر فطيرة روستي في العالم سويسرية

المصدر: برن - أ.ف.ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

سُجِّل رقم قياسي جديد لفطائر روستي التقليدية السويسرية المصنوعة من البطاطا، إذ بات الطبق الأكبر في العالم منها، هو ذلك الذي أُعدَّ الاثنين في مقلاة يبلغ حجمها 13.7 متراً مربعاً، على ما أعلن اتحاد المزارعين السويسريين في عيده الـ125.

وأقام الاتحاد في الساحة الفيدرالية أمام مبنى البرلمان في برن مقلاة عملاقة على شكل صليب سويسري، وُضعت على خلفية حمراء مقاومة للحريق، فشكّلت معها لوحة علم سويسرا. وتولى رئيس اتحاد المزارعين السويسريين ماركوس ريتر الإعلان عن الرقم الجديد الذي حطّم الرقم المسجّل عام 1994.

ووزعت على الجمهور قطع من فطيرة البطاطا المقلية هذه التي تُعتبر طبقاً تقليدياً شهيراً في الجزء الناطق بالألمانية من سويسرا لكنها أصبحت طبقاً وطنياً. حتى أن الحاجز اللغوي بين كانتونات الناطقين بالألمانية عن كانتونات الناطقين بالفرنسية، والمعروف بـ«روستيغرابن»، مأخوذ من اسم هذا الطبق. وأوضح اتحاد المزارعين أن البطاطا التي استخدمت في إعداد الطبق الإثنين زُرعت خلال فصل الصيف في كل مناطق سويسرا، في بادرة ترمز إلى تجاوز هذه الحواجز والاختلافات.