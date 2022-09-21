باحثون: 20 ألف تريليون نملة على كوكبنا

المصدر: (دبي - البيان)

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يقدم بحث أعده مارك وونغ، من جامعة غرب أستراليا، وبينوا جينارد، من جامعة هونغ كونغ، وفرانسوا براسار، من جامعة تشارلز داروين، وباتريك شولثيس، من جامعة جوليوس ماكسيميليان في فورتسبورغ، وسابين نوتين، من جامعة جوليوس ماكسيميليان، رقماً تقريبياً لعدد النمل الذي يعيش على الأرض، وفق ما نقل موقع «روسيا اليوم» عن «ساينس ألرت».

ويقدرون بشكل متحفظ أن كوكبنا يؤوي حوالي 20 كوادريليون نملة - 20 ألف تريليون. ويشكل مجتمعاً حوالي 12 مليون طن من الكربون الجاف.