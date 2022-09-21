العثور على ثعابين مهددة بالانقراض في جبال الإكوادور

المصدر: (دبي - البيان)

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اكتشف علماء الأحياء 3 أنواع غير معروفة سابقاً للثعابين الاستوائية في جبال الإكوادور، تعيش بالقرب من الكنائس ومقابر المدينة. وأعلن الباحثون في مقال نشرته مجلة «زووكييز» أن هذه الزواحف مهددة بالانقراض.

وقال ألكسندرو أرتيغا، الباحث في مختبر التنوع البيولوجي الميداني في كيتو (الإكوادور): «إن اكتشاف هذه الأنواع الثلاثة من الثعابين هو مجرد خطوة أولى نحو تحقيق مشروع ضخم لحماية الزواحف». ومضى قائلاً: «بمبادرة من جمعية علم الحيوان لحماية الأنواع النادرة من الحيوانات بدأنا بالعمل على إنشاء مناطق محمية لإنقاذ الثعابين التي تعيش بالقرب من سطح الأرض».

وفقاً للتقديرات الحالية التي قام بها علماء الحيوان، فإن ما يقرب من 4000 نوع من الثعابين تعيش في الوقت الراهن على الأرض. ويمكن اكتشافها في كل قارات العالم، باستثناء القارة القطبية الجنوبية، وإنها تلعب دوراً مهماً في عمل النظم البيئية للكوكب بأكمله. وقد انخفضت في العقود الأخيرة أعداد ونطاقات انتشار عدة مئات من الأنواع نتيجة للأنشطة البشرية والاحترار العالمي.