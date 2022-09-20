روسي يقتل والده بمطرقة "لأنه وحش يجب ألا يعيش"

المصدر: البيان

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لم تتضح بعد ملابسات الجريمة التي أقدم عليها رجل روسي بمحاولة قتل والديه بمطرقة بينما كانا يستجمان في تركيا، ولكن يبدو أن القاتل مريض نفسي أراد الانتقام من والده لأنه أدخله إلى مصحة نفسية.

وفي تفاصيل الخبر فقد اعتقلت الشرطة التركية الروسي ديميتري ستيبانوف الذي قام بخنق والديه وضربهم بالمطرقة أثناء استجمامهم في منتجع في مدينة أنطاليا.

وأكد الأطباء نجاة والدة ستيبانوف لكن حياتها لا تزال في خطر وهي تتلقى العلاج حاليا في مشفى خاص بينما أعلنت وفاة الأب.

وذكرت الشرطة التركية أن المشتبه به ستيبانوف توجه من منطقة مانافجات "مكان الجريمة" إلى أنطاليا حيث تم اعتقاله أثناء سيره بالقرب من مركز للتسوق.

قام الجاني في وقت لاحق بتصوير فيدو اعترف خلاله بقتل والديه باستخدام مطرقة مشيرا إلى أنه قام بفعلته انتقاما من والده الذي أدخله مصحة نفسية وتسبب له بأضرار جسدية بحسب قائلا بأن وحشا كوالده لا يجب أن يعيش.

ويذكر أن ستيبانوف يعاني من اضطرابات عقلية حيث قام في العام 2015 بضرب صديقه بالمطرقة مسببا له جراحا خطيرة.