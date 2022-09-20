رائحة غريبة تجبر رحلة لـ "كانتاس" على الالتفاف والعودة من حيث أقلعت

المصدر: البيان

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جبرت طائرة كانتاس المتجهة إلى سيدني أمس على العودة إلى ملبورن بعد وقت قصير من إقلاعها بعد ذعر في الجو.

وكان أنصار نادي كولينغوود لكرة القدم، بما في ذلك رئيس النادي ومفوض اتحاد كرة القدم الأمريكية، من بين الركاب على متن الطائرة..

وأفاد متحدث باسم كانتاس إن الطائرة اضطرت للعودة فوق فيكتوريا بسبب ورود تقارير عن رائحة غير عادية في الطائرة.

وقال المتحدث إن الطائرة عادت إلى ملبورن بسلام ودون وقوع حوادث، بحسب موقع "أستراليا بالعربي".

وقام مهندسون ورجال إطفاء بفحص الطائرة بعد هبوطها في المطار.

قال المتحدث باسم كانتاس إنه في غضون 30 دقيقة تمكنت شركة الطيران من نقل بعض مؤيدي نادي كولينغوود إلى رحلات أخرى.