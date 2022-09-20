جثة رجل كروغان الشهيرة

المصدر: ترجمة وإعداد: عبدالهاني عليوات

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إليكم القصة البشعة والغريبة بعض الشيء، عن الجثة الشهيرة لرجل من كروغان!

يعود الاكتشاف الغريب إلى يونيو 2003 في مستنقع (أرض رطبة) في أيرلندا.

هذا الجسد المحفوظ تمامًا، لرجل من العصر الحديدي، يعود تاريخه لأكثر من 2000 عام.

وبحسب (futura.sciences) كان عمر الرجل لحظة موته أقل من 20 عامًا، وكان طوله الرجل 1.98 متر بناءً على حسابات ارتفاع الذراع، مما جعله أطول رجل مستنقع تم العثور عليه في أيرلندا.

يذكر أن حموضة الماء والبرد ونقص الأكسجين في المستنقعات تحافظ على جلد الجثث، أما أسباب وفاته، فإنه مات متأثرا بطعنة في صدره، ثم قُطعت رأسه وقطع جسده إلى قسمين.

الجثة معروضة الآن في المتحف الوطني لأيرلندا، بدبلن.

وبحسب النظريات التاريخية، فإن رجال كروغان كانوا يقدمون كأضاح لآلهة الخصوبة والحصاد.