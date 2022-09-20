طائرة تهبط على طريق سريع في أمريكا

المصدر: (دبي - البيان)

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هبطت طائرة صغيرة في الولايات المتحدة اضطرارياً على طريق سريع في ولاية فيرجينيا. وقالت شرطة الولاية إن الطائرة خاصة، مؤكدة أن الطيار والراكب الإضافي لم يصابا بأذى وهما بخير، مبينة أن التحقيق الأولي أظهر أن الطائرة تعرضت لعطل في المحرك، حسب ما ذكر موقع «روسيا اليوم».

وأفادت إدارة الطيران الفيدرالية في بيان بأن «طائرة من طراز سيسنا 172 ذات محرك واحد، هبطت بسلام على الطريق السريع 66 بعد إعلان الطوارئ بسبب عطل أصاب محرك الطائرة في وينشستر، فيرجينيا، حوالي الساعة 10:45 صباحاً بالتوقيت المحلي يوم السبت، وكان على متنها شخصان».