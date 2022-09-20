آثار ماء على المريخ

المصدر: (دبي ــ البيان)

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أعلنت إدارة الفضاء الوطنية الصينية، أن العربة المريخية Zhurong اكتشفت آثار مياه على سطح الكوكب، ما يشير إلى وجود محيط في السابق بهذه المنطقة، حسب «روسيا اليوم».

وجاء في تقرير وكالة «شينخوا» الصينية للأنباء: «أجرى الباحثون الصينيون دراسة شاملة على التضاريس النموذجية في منطقة الهبوط، بما في ذلك المخاريط المقعرة».

وباستخدام الصور التي التقطتها الكاميرا، اكتشف الباحثون معادن حاملة للماء في القشرة الرقيقة الصلبة للصخور بالقرب من موقع الهبوط، ما يثبت أنه «منذ مليار عام، كان هناك الكثير من المياه السائلة».