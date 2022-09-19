المصدر: البيان

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لقيت امرأة وثلاثة أطفال مصرعهم ، وأصيب رجل بكسور، جميعهم من أسرة واحدة، مساء الأحد، بعد تهور سائق سيارة حاول المرور في لحظات جنونية فجرفتهم السيول في محافظة لحج جنوبي اليمن.

وكشفت مصادر إعلامية أن السيول جرفت سيارة تقل أسرة تتكون من رجل وطفلتين، وشقيقته وطفلها، في سايلة حردبة الواقعة شرقي مدينة الحبيلين.

وأكدت المصادر وفاة المرأة وطفلها، فيما أصيب شقيقها بكسور ووفاة طفلتيه، مشيرا إلى أن جميعهم ينحدرون من منطقة لبعوس يافع.

وذكرت أن محاولة إنقاذ أفراد الأسرة كانت بمعية مواطنين وقوات الأمن، والبحث عن الأطفال الذين جرفتهم السيول إلى مسافة بعيدة من موقع الحادثة وتم انتشالهم ونقلهم إلى مستشفى ردفان العام.

وقالت إن مواطنين تواجدوا في وقت مبكر وسارعوا بانتشال الأم وشقيقها من السيارة ونقلهما إلى المستشفى، إلا أن الأم توفيت متأثرة بجروحها، فيما أصيب شقيقها بعدة كسور.

لحظات جنونية .. تهور سائق يودي بحياة شقيقته و3 أطفال (فيديو)https://t.co/ygkaR5u2e3#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/rFST6M73cL — صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 19, 2022