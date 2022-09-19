بالصور.. حادث مروع في السعودية يغلق طريقاً رئيسياً لأكثر من 6 ساعات

المصدر: البيان

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تسبب حادث مروع وقع بين شاحنتين مساء أمس الأحد في طريق العرضيات – المجاردة بالسعودية، إلى إغلاق الطريق لمدة 6 ساعات وسط محاولات حثيثة من الجهات المرورية لإزالة الشاحنتين وإعادة فتح الطريق.

وبحسب التفاصيل الواردة فإن حادث اصطدام وقع على كوبري "الكديس" بمحافظة العرضيات قرابة الساعة السابعة مساء الأحد، وتسبب في إغلاق الطريق، وتوجيه سالكيه لطرق أخرى. وفقاً لموقع صحيفة "سبق" الذي لم يشر فيما إذا نتج عن الحادث وقوع ضحايا أو مصابين.

ولم تسفر المحاولات عن انفراج الإغلاق لما يزيد عن على 6 ساعات، وذلك رغم الكثافة المرورية، والارتداد المروري العالي الذي يزيد على الكيلومتر من الجهتين، ووجود مسافرين على الطريق الذي يربط منطقتَي مكة والباحة بمنطقة عسير، ووجود عوائل وأطفال بانتظار إعادة فتح الطريق، وإزاحة الشاحنتَين.

يُذكر أن طريق العرضيات لا يزال يحصد الأرواح بالرغم من مطالبات عابريه بازدواجية الطريق، ووصفهم مجهودات فروع وزارة النقل التي تعمل على ازدواجية الطريق بالبطيئة.