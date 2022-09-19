مسحوق الرصاص أقدم مستحضرات التجميل

المصدر: (دبي - البيان)

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اكتشف علماء الآثار الصينيون أقدم مستحضرات التجميل المكتشفة حتى الآن في العالم. وهي عبارة عن مسحوق الرصاص، الذي كانت تستخدمه حسناوات الصين في القرن الثامن قبل الميلاد.واكتشف هذا المستحضر خلال عمليات الحفر في مقاطعة شينسي الواقعة شمال غرب الصين. وهذا المسحوق أقدم من مثيله الذي عثر عليه في اليونان بقرون عدة.

ويختلف العلماء بشأن اختراع وتحضير مستحضرات التجميل. فمنهم من يعتقد أن تقنية صناعة هذه المستحضرات جلبت من اليونان أو مصر. أما البعض الآخر فيعتقدون أنها صناعة صينية.