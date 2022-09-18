المصدر: البيان

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نجح أطباء في مستشفى جامعة سانت فنسنت بالعاصمة الأيرلندية دبلن في إنقاذ حياة امرأة ابتلعت 55 بطارية.

وكشف الأطباء أن السيدة العجوز دخلت إلى المستشفى بحالة حرجة إثر قيامها بهذا التصرف الغريب وغير المبرَّر، حسبما أفاد موقع «صدى البلد» الإخباري نقلاً عن صحيفة «ساينس أليرت» العلمية.

وأوضحوا أنه بمجرد إجراء الأشعة السينية على جسدها تبين وجود 55 بطارية AA وAAA في بطنها وقولونها.

ولفتوا إلى أن المرأة أصيبت بتقلصات في المعدة وانتفاخ بسبب وزن البطاريات التي ابتلعتها.

وأجرى الأطباء للسيدة عملية جراحية لانتشال 46 بطارية، بعدما طرد جسمها 5 بطاريات، وسحبوا 4 أخرى من القولون.

وأكدوا أنها ستعود لممارسة حياتها بصورة طبيعية، إذ إن ابتلاعها للبطاريات لم يؤثر في جهازها الهضمي، مشيرين إلى عدم علمهم بالسبب الذي دفعها إلى الإقدام على ذلك.

وأشاروا إلى أن ابتلاع البطاريات خطير ويمكن أن يسبب مشكلات كبرى، أهمها: إصابة الغشاء المخاطي، والانثقاب بالجسد.