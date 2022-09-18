وفاة جندي كويتي بطلق ناري من زميله

المصدر: البيان

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أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن أحد المعسكرات التابعة للجيش شهدت صباح اليوم "الأحد"، وفاة أحد منتسبيها، وذلك إثر تعرضه لطلق ناري من قبل أحد زملائه.

وقالت في بيان توضحي عبر حسابها الرسمي في "تويتر": إنه "تم تسليم المتسبب بالواقعة لجهة الإختصاص المعنية، وجار التحقيق معه لمعرفة تفاصيل وملابسات هذه الواقعة".

وأهابت بوسائل الإعلام ومستخدمي برامج التواصل الاجتماعي ضرورة الحرص في التعامل مع مثل هذه الحوادث، وأخذ تفاصيلها من مصادرها الرسمية، والمتمثلة بمديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة وذلك للإجابة والتوضيح عن أي معلومات أو أخبار قد يعتريها اللبس أو عدم الدقة.

