خطأ غوغل .. موظف يتفاجأ بربع مليون دولار في حسابه

المصدر: البيان

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وجد موظف في حسابه المصرفي ما يقارب من ربع مليون دولار تبين أنه وصل إليه نتيجة خطأ ارتكبه عملاق محركات البحث في الإنترنت "غوغل".

وأعلنت شركة "غوغل" على لسان أحد المتحدثين باسمها، أنها أودعت عن طريق الخطأ مبلغا يقارب 250 ألف دولار في حساب متخصص بمجال الأمن السيبراني.

وقال سام كاري، وهو مهندس أمن الموظفين في شركة إن "غوغل" أرسلت 249.999 دولارا إلى حسابه المصرفي، دون تفسير، وفقا لسكاي نيوز.

ولم يتمكن سام من الحصول على رد من الشركة، إلا بعد ثلاثة أسابيع من محاولات الاتصال بها.

وبحسب وكالة "يو بي آي"، أضاف كاري أنه يبحث أحيانا عن أخطاء شركات التكنولوجيا مثل "غوغل"، لكنه لم يتمكن من العثور على أي رابط بين مشاريع "غوغل" الحديثة وعملية الدفع الغامضة تلك.

وأكد متحدث باسم الشركة أن "الدفع كان عن طريق الخطأ. نقدر أن الشريك أبلغنا به بسرعة، والشركة تتخذ الآن خطوات لتصحيحها".

وقال كاري، الجمعة، إنه تلقى ردا عن استفساراته من الشركة، وسيتوجه إلى البنك لإرجاع المبلغ.