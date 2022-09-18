«وأولئك هم المفلحون».. لحظة وفاة إندونيسية أثناء ختم القرآن الكريم

المصدر: البيان

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وثق مقطع فيديو لحظة وفاة سيدة اندونسية، وذلك خلال ختمها للقرآن الكريم في إحدى حلقات الذكر الجماعية.

وظهرت السيدة وهى تقرأ القرآن في إحدى حلقات الذكر الجماعية لتسقط فجأة أمام الكاميرا.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو المؤثر للسيدة الإندونيسية وهي تختم القرآن الكريم بآية من سورة البقرة ( أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون) .

وفي مقطع فيديو نشره مجلس علم نسائي ببلدية تيبيت، ظهرت تسليمة وهي تقرأ أذكار الصباح في الميكروفون على مئات السيدات أثناء ختم القرآن ثم شرعت في البدء من جديد في سورة البقرة، قبل أن تسقط مغشيًا عليها.

ووقفت تسليمة عند الآية الخامسة من سورة البقرة (أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون) لتكون آخر ما تنطق به وختمت بها حياتها بعدما أتمت ختم القرآن الكريم.

وسادت حالة من الارتباك داخل مجلس الذكر في أحد مساجد البلدية الواقعة في جاكرتا الجنوبية. وفيما سارعت نساء لإسعاف تسليمة، حاولت أخرى إتمام التلاوة من حيث وقفت وكانت آخر لحظاتها بالدنيا قبل أن تفيض روحها.

وانتشر المقطع المصور بشكل كبير وسط تفاعل كبير من قبل رواده وهو من أحد المجالس التعليمية النسوية المعروفة في إندونيسيا، والتي تُعرف بمجالس تعليم الأمهات يتخللها محاضرات وذكر وتلاوة القرآن وقراءة كتب تراث شرعية دينية إسلامية.