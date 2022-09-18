3 قتلى في اصطدام طائرتين صغيرتين في الجو بكولورادو

المصدر: رويترز

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قالت السلطات المحلية إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم، السبت، عندما اصطدمت طائرتان صغيرتان في الجو فوق مقاطعة بولدر بولاية كولورادو الأمريكية، لتسقطا متحطمتين في موقعين بأرض فضاء.

وتلقت الشرطة قبيل الساعة التاسعة صباحاً بالتوقيت المحلي "العديد من مكالمات الطوارئ" من شهود رأوا الطائرتين تصطدمان على بعد نحو 40 كيلومتراً شمالي دنفر، حسبما ذكر مكتب قائد شرطة مقاطعة بولدر في بيان.

وقالت الشرطة إنه عند وصول المسعفين إلى موقع التحطم الأول كان الشخصان اللذان على متن إحدى الطائرتين قد لقيا حتفهما. وقال مكتب قائد الشرطة إن قائد الطائرة الثانية التي سقطت، والذي كان على متن الطائرة بمفرده، لقي حتفه عندما وصلت طواقم الطوارئ إلى حطام الطائرة.

ولم يتم حتى الآن تحديد هوية أي من الضحايا.

وقال المجلس الوطني لسلامة النقل في بيان إن الطائرتين من طرازي سيسنا 172 وسونيكس زينوس، مضيفاً أن سبب وقوع الحادث لا يزال قيد التحقيق.