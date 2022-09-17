تدهور حالة الطفلة المصرية سيلين ومناشدة لإنقاذ حياتها (فيديو)

المصدر: دبي - وائل زكير

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعاني الطفلة المصرية سيلين من مرض ضمور العضلات الشوكي ، حيث تحتاج إلى حقنة قيمتها 40 مليون جنيه.

وتصدر وسم #انقذوا_حياه_سيلين محركات البحث ومواقع التواصل في مصر ،حيث طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الجميع بمساعدة الطفلة وإنقاذ حياتها.

وأبدى فنانون مصريون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تعاطفهم مع الطفلة سيلين ونشروا تغريدات تحث على التبرع لإنقاذ الطفلة.

وأكد والد الطفلة في حديث لوسائل إعلام مصرية أنه فتح باب تبرعات لجمع 40 مليون جنيه وهو ثمن الحقنة الخاصة بهذا المرض ، وتم جمع 9 ملايين ونصف فقط حتى الآن.

وكشفت رضوى حمدي والدة الطفلة سيلين أنها اكتشفت مرض ابنتها عندما كان عمرها 11 شهراً ، مشيرة إلى أنه تم إجراء تحاليل كثيرة، حيث أكد الأطباء إصابتها بمرض ضمور العضلات الشوكي .

وشارك بعض المشاهير من خلال وسم #انقذوا_حياه_سيلين ، حيث طالب الفنان محمد هنيدي بمساعدة الطفلة والمشاركة بقدر المستطاع لإنقاذها من الموت خاصة بعد تدهور صحتها.

العسل دي اسمها سيلين مصابة بمرض صعب جدا .. وحالتها بدأت تسوء جدا .. الايام الجاية ممكن تنقذ حياة سيلين .. لو مش هتعرف تتبرع شارك في الهاشتاج واعمل ريتويت واكتب عن سيلين في حسابك .. ده ابسط شئ ممكن تقدمه .عشان غيرك ممكن يقدر يتبرع

حاجة بسيطة جدا ممكن تنقذ حياة#انقذوا_حياه_سيلين pic.twitter.com/lPl4P5U5ft — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) September 16, 2022

من جانبها استضافت الفنانة إسعاد يونس والد ووالدة الطفلة سيلين ، وطالبت الجميع بسرعة جمع التبرعات مؤكدة انه تم فتح باب التبرعات تحت إشراف وزارة التضامن الإجتماعي في البنوك .

يذكر أن شهامة المصريين أنقذت من قبل الطفلة رقية التي كانت تعاني من نفس مرض الطفلة سيلين بعد أن تم جمع مبلغ التبرع وأخذت الطفلة حقنة الضمور الشوكي.