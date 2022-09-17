لغة تهديد لدى الخفافيش عند تنافسها على الفرائس

المصدر: البيان

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تحذر الخفافيش بعضها بعضاً من الاقتراب من الفريسة عن طريق إصدار أصوات معينة. هذا ما كشفه مجموعة من العلماء تعرفوا على صوت لم يكن معروفا من قبل تطلقه الخفافيش لتطلب من أقرانها الابتعاد عن فريستها المختارة.

ويختلف ذلك الصوت كثيرا عن الموجات الصوتية التي تحدث صدى للصوت لدى ارتطامها بجسم آخر والمستخدمة لتحديد المواقع أثناء التحليق والصيد.

هذه الصيحة قاصرة فقط على الذكور من هذا النوع لأسباب لم تتضح تماما بعد. ووجد الباحثون أن الخفافيش الأخرى المغيرة تمتثل لهذا الأمر، وفق ما نقلت قناة "دبي دبليو".

ويقول الباحثون أن هذا الكشف يشير إلى أن وسيلة الاتصال الصوتي هذه لدى هذا الحيوان الثديي الطائر قد تكون أكثر تعقيدا مما كان معروفا من قبل، ويبرز أهمية الاتصال الصوتي الاجتماعي لهذه الحيوانات الليلية الآكلة للحشرات. ونشرت الدراسة في دورية (كارنت بيولوجي).

يذكر أن الاسم العلمي لهذا النوع من الخفافيش هو إبتيسيكوس فيوزكوس، ويعيش في كندا والولايات المتحدة والمكسيك وأمريكا الوسطى وشمال أمريكا الجنوبية. وفراء هذا الخفاش بني أما أنفه وأذناه وجناحاه فلونها أسود ويصل الباع بين طرفي جناحيه إلى 33 سنتيمترا.