«برسيفرنس» يرصد بصمات حيوية على المريخ

المصدر: (واشنطن - أ.ف.ب)

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بلغ الروبوت الجوال «برسيفرنس» الموجود على سطح المريخ مرحلة أساسية من مهمته الرامية إلى البحث عن آثار للحياة على الكوكب الأحمر، بجمعه عيّنات هي «الأكثر قيمة» حتى اليوم لاحتوائها بصمات حيوية محتملة ينبغي التأكد منها بتحليلات تُجرى على الأرض، على ما أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا». ومع أن هذا الاكتشاف لا يشكل دليلاً على أن الحياة كانت قائمة سابقاً على المريخ.

وقد تنتج البصمة الحيوية المحتملة عن وجود حياة، لكنها قد تحصل أيضاً مع غياب الحياة. ولتأكيد هذه البصمة الحيوية، ينبغي تحليل العينات بواسطة أدوات مخبرية قوية على كوكب الأرض.