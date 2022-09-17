تباطؤ الصفائح القارية سبب الانفجارات البركانية

المصدر: (دبي - البيان)

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تميز تاريخ الأرض بثورات بركانية، تسبب بعضها في حدوث اضطرابات مناخية وبيولوجية أدت إلى حدوث بعض أكثر أحداث الانقراض تدميراً في تاريخ الأرض.

وكشفت دراسة جديدة أجرتها كلية الثالوث في دبلن أن تباطؤ حركة الصفائح القارية كان الحدث الحاسم الذي مكّن الصهارة من الصعود إلى سطح الأرض وإحداث تأثيرات مدمرة، وفق ما نقلت «ديلي ميل».

ويعتمد الاكتشاف المفاجئ على البيانات الكيميائية من رواسب الحجر الطيني القديمة التي حصل عليها العلماء من بئر بعمق ميل في ويلز. وقال المؤلف الرئيسي للدراسة، الدكتور ميشا روهل، من كلية الثالوث في دبلن: «لطالما اعتقد العلماء أن بداية صعود الصخور البركانية المنصهرة، كانت المحرض على مثل هذا النشاط البركاني».

لكن الأدلة الجديدة تظهر أنه عندما تتباطأ سرعة حركة الصفائح القارية يمكن أن تشق الصهارة طريقها بشكل فعال إلى السطح، ما يتسبب في ثورات بركانية كبيرة.