أغرب قصة.. مصري يتفاجأ بأنه «متوفى» منذ عام

المصدر: البيان

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في قصة غريبة تفاجأ مواطن مصري بأنه متوفى منذ عام تقريباً في السجلات الرسمية على الرغم من أنه يذهب لعمله يومياً ويتقاضى راتبه.

وذكرت وسائل إعلام مصرية تفاصيل القصة الغريبة وبطلها شخص متوفى في السجلات الرسمية، لكنه على قيد الحياة يمارس حياته بشكل طبيعي.

فعندما ذهب المواطن وهو من أبناء مركز قلين بمحافظة كفر الشيخ، لاستخراج شهادة وفاة تحمل بيانات شقيقه المتوفى، تفاجأ بعد مرور أسبوع وحال توجهه مرة أخرى لمكتب الصحة لاستلام مستخرج شهادة وفاة شقيقه، أنه هو أيضاً متوفى طبقًا للأوراق الرسمية، فانتابته حالة من الدهشة.



وقال أيمن عبدالمنعم، صاحب الواقعة، إنه لم يصدق ما حدث عندما ذهب لاستخراج مستخرج رسمي لشقيقه المتوفى، ليجد نفسه هو الآخر متوفياً على الورق، ولا يعرف كيف جاء هذا الخطأ الذي حرمه من الحياة بورقة، وفقا لصحيفة الوطن .

والغريب في الأمر أن أيمن يمارس حياته بشكل طبيعي، يذهب إلى عمله يوميا في إحدى الشركات بكفر الشيخ، ويتقاضى راتبه لكنه في السجلات الرسمية لوزارة الصحة "ميت" ولديه شهادة وفاه منذ ما يقارب العام.

وأشار ، أنه تقدم بالعديد من الشكاوى للجهات المختصة لإثبات أنه حي وتدارك الخطأ، لكن يبقى الوضع على ما هو عليه.