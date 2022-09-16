الجندب "ماركيا هيستريكس" محترف التمويه.. فيديو

المصدر: ترجمة وإعداد: عبدالهاني عليوات

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محترف التمويه هذا هو ماركيا هيستريكس، وهو نوع من الكاتيدات في الفصيلة الفرعية Phaneropterinae.

ماركيا هيستريكس، نوع جميل جدا من جنادب أمريكا الوسطى والجنوبية.

يسمح له مظهره المذهل الاختباء على أشجار الأشنة في وسط الغابة لحماية نفسه من الحيوانات المفترسة.

هذا الفيديو الرائع، الذي التقطه ديفيد ويلر، مصور الطبيعة في كوستاريكا، يشهد على إتقانه المذهل لفن التمويه.

تتكون الكاتيدات من مجموعة متنوعة من الحشرات، التي تتكيف جيدًا للبقاء في الغابات المطيرة بسبب تمويهها، بحسب (futura.sciences).

معظم الجنادب مموهة جيدًا بعلامات بنية أو خضراء.

ومع ذلك، فإن Lichen Katydid ، Markia hystrix (Orthoptera - Tettigoniidae) لديها واحدة من أكثر عمليات التمويه التي لا تصدق على الإطلاق.

لا يتطابق اللون مع الأشنات فحسب، بل يمتلك الجسم والساقين "مجموعة" غريبة من الأشواك والمسامير التي تقترن جيدًا مع الأشنات، مما يجعل العثور على هذه الحشرة أمرًا بالغ الصعوبة.

يذكر أن الأشنات هي كائنات تعايشية تتكون من ترافق بين الطحالب الخضراء المجهرية أو الجراثيم الزرقاء وفطريات خيطية.