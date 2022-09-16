القبض على سارق بعد طلبه وظيفة في الشرطة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

سمعنا كثيراً عن حالات اعتقال لصوص ومجرمين غريبة وفريدة في عالمنا، وهذا ما حصل مع رجل اعتقلته الشرطة وأطلق عليه وصف «أغبى مجرم» في جنوب أفريقيا، بعد أن تقدم لشغل وظيفة في الشرطة برغم أن اسمه مدرج على قائمة المطلوبين جنائياً.

وكان توماس نجكوبو، 40 عاماً، قد هرب من السجن واختفى عن الأنظار لمدة سبع سنوات بعد أن كان مطلوباً لسرقته بعض الأجهزة لإلكترونية.

وبحسب ما ورد في «oddttycentral»، قام توماس بتحويل عمليات التسليم إلى عناوين أخرى دون موافقة مديره أو علمه، وذهب هاربًا. لذا تمت إضافة اسم توماس إلى قائمة المطلوبين الجنائية للشرطة، ونجح «توماس» في الهرب لمدة سبع سنوات.

وبعد ذلك دخل مباشرة إلى مركز للشرطة، للحصول على وظيفة. ووفقًا للشرطة، دخل الرجل الأربعيني إلى مركز الشرطة ليشتكي من أنه لم يتلق رداً على طلبه للحصول على وظيفة في المكان، ويسأل عن سبب التأخير، إلا أن أحد أفراد الشرطة تمكن من اكتشاف هويته وتم القبض عليه.

ومنذ انتشار خبر اعتقاله على الإنترنت، أطلق على توماس نجكوبو لقب «أغبى مجرم في جنوب أفريقيا».