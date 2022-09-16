عدم وضوح الرؤية أكسبه 200 ألف يورو

المصدر: (دبي ــ البيان)

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لم يتوقع زوجان فرنسيان أن خطأ سيتحول إلى ضربة حظ وسيكسبهما حوالي 200 ألف يورو في لعبة اليانصيب «أورو ميليونز» في بداية شهر سبتمبر بعد أن كان الزوج يستخدم نفس الأرقام دائماً.

في الثاني من سبتمبر، ذهب الزوج إلى سوبر ماركت في مدينة غويبافاس الفرنسية ليحاول الفوز بـ127 مليون يورو. ولأنه نسي نظارته في البيت ولم يكن يرى بوضوح، أخطأ الزوج بتاريخ ميلاد زوجته الذي تعود على استخدامه في كل مرة، بالإضافة إلى تواريخ ميلاد أقاربه وفاز بمبلغ 200 ألف يورو. وأكدت فاليري لو بيهان المساعدة التنفيذية في شركة اليانصيب «Française des jeux» لـ «سكاي نيوزعربية» أن «خطأ هذا الرجل مكّنه من الحصول على 5 أرقام صحيحة». وأضافت أنه «واحد من 6 لاعبين في أوروبا فازوا بحوالي 200 ألف يورو».