انطلاق معرض طوكيو لألعاب الفيديو 2022.. فيديو

المصدر: البيان

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انطلق معرض طوكيو للألعاب 2022 أمس الخميس، والذي يضم الواقع الافتراضي وسط الانتشار المتوقع لمنصة ”ميتافيرس“ على الإنترنت.

يُقام معرض الألعاب؛ وهو أحد أكبر المعارض في العالم، مع السماح بدخول الزوار لأول مرة منذ العام 2019، قبل جائحة كورونا.

الحدث، الذي يقام في مركز المؤتمرات ماكوهاري ميسي في محافظة تشيبا، شرق طوكيو، من المقرر أن يستمر حتى يوم الأحد، بحسب وكالة "جي جي برس".

تعرض شركة سيغا لعبة جديدة تتميز بشخصيتها الشهيرة القنفذ سونيك، وكما تعرض شركة سكوير إنكس وغيرها من صانعي برامج الألعاب الرئيسيين ألعابا جديدة.

وتتيح منصة ميتا في المعرض، والتي تبذل جهدًا في تطوير الميتافيرس، للزائرين الاستمتاع بأداة VR من نوع ”Meta Quest 2“.

يُسمح للأشخاص أيضًا بزيارة أكشاك الشركات المشاركة في المعرض.