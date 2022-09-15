أحد حراس نعش إليزابيث يسقط على وجهه من الإرهاق

المصدر: إعداد: أحمد الشنقيطي

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سقط أحد أفراد الحرس الملكي مغشياً عليه، في أثناء حراسته نعش الملكة، وهرعت الشرطة لمساعدته بعد أن سقط أرضاً.

وتمتد طوابير طويلة من المشيعين على طول شوارع لندن لرؤية الملكة المسجاة في قاعة وستمنستر في انتظار الجنازة يوم الاثنين المقبل.

وسار الجنود حاملين التابوت من قصر باكنغهام، يوم الأربعاء، لكن بالنسبة بدا أحدهم في قاعة وستمنستر متوتراً ومترنحاً قبل أن يفقد وعيه ويسقط على وجهه.

تعالت أصوات الحضور في لحظة سقوط الجندي التي سجلتها الكميرات.

حدث ذلك عندما بدأت مجموعة من الحراس في تبادل الواجبات وبدا أحدهم يرتجف قبل ثوان من سقوطه.

وشوهد ضابطا شرطة يتسابقان لالتقاطه قبل أن يقطع الفيديو ثم يذهبان إلى صور مجلسي البرلمان.