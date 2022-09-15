تحذير مهم للمصريين بعد قرار السعودية الجديد بشأن العمرة

المصدر: البيان

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حذر عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية من عدم الالتزام بالمواعيد المقررة من قبل وزارتي الحج والعمرة والداخلية السعودية بشأن المعتمرين ، مؤكداً ضرورة مغادرة الأراضي السعودية فور الانتهاء من أداء مناسك العمرة.

وكشف حنفي تفاصيل القرار الجديد لوزارتي الداخلية والحج السعودية بشأن تصريح العمرة.

وقال إن الأمن العام السعودي، شدد في منشور عبر تويتر على الالتزام بالتاريخ المحدد في تصريح العمرة تحت شعار "ضيف الرحمن" مع ضرورة الالتزام في أداء العمرة بالتاريخ والوقت المحدد في التصريح.

ووجه نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية، عدة نصائح إلى المعتمرين بضرورة الالتزام بالمواعيد المقررة من قبل وزارتي الحج والعمرة والداخلية السعودية، وضرورة مغادرة الأراضي السعودية فور الانتهاء من أداء مناسك العمرة، وعدم حمل أي أدوية مخالفة حتى لا يتعرض المعتمر للعقوبة المنصوص عليها في القانون السعودي، لأن بعض الأدوية في مصر أدوية عادية لكنها في المملكة أدوية جدول.

وأشار إلى ضرورة الالتزام بالوزن المحدد من خلال شركات الطيران حتى لا يتعرض المعتمر إلى دفع فرق وزن كثير في المطار، خصوصا عند العودة من المملكة، وضرورة مغادرة المملكة العربية السعودية قبل انتهاء تأشيرة العمرة، والالتزام بالإجراءات الاحترزاية، والحصول على المواعيد المحددة لأداء مناسك العمرة في بيت الله الحرام، وفقا لموقع مصراوي.

وأشار إلى أن وزارة الحج والعمرة، كشفت في تصريح سابق إتاحة خدمات الإقامة والإعاشة لمعتمري الخارج عبر شركات سعودية، ليتمكن القادمين إلى المملكة بتأشيرة عمرة من الحصول على الخدمات عبر شركة عمرة سعودية، على أن يكون حجز موعد أداء مناسك العمرة، والصلاة في الروضة الشريفة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم عبر المنصات الإلكترونية المتاحة (اعتمرنا وتوكلنا).

واختتم حنفي، أن الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين أعلنت من قبل الخطة التشغيلية لموسم 1444 هجرية، والتي تضمنت المحور الإداري والإشرافي والقوى العاملة، والعلمي والتوجيهي، والخدمي والتشغيلي والهندسي، والإعلامي والإتصال المؤسسي، والرقمي والترجمة، والتطويري، والنشاط الإجتماعي، والاحترازي، والتكاملي والتنسيقي، والرقابي، والنسائي.