يطعن شقيقه بسبب ثمرة مانجو

المصدر: البيان

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طعن شاب مصري شقيقه بسكين بعد مشاجرة كلامية نشبت بينهما في منطقة الهرم بمصر بسبب ثمرة مانجو.

وبدأت القصة، وفقا لوسائل إعلام مصرية، عندما تلقى مأمور قسم الهرم بلاغاً من مستشفى الهرم بالجيزة، يفيد بوصول شاب في العقد الثاني من عمره مصاب بطعنة نافذة بالصدر نتيجة شجار مع شخص آخر.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث القسم إلى المستشفى، وبحسب المعاينة الأولية تبين إصابة الشاب بطعنة نافذة بالصدر نتيجة تسديد ضربة له بسكين.

وكشفت التحريات التي أجرتها المباحث أن شجاراً نشب بين المصاب وشقيقه لخلاف على آخر ثمرة مانجو متبقية في ثلاجة المنزل، حيث أراد الطرفان أن يتناولاها، ففاز بها أحدهما ليقوم الآخر بطعنه بسكين المطبخ الموجود بصحن الفاكهة ولاذ بالفرار.

وبعدها تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وتحويله إلى النيابة العامة، حيث اعترف المتهم بارتكاب الواقعة، في حين قررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.