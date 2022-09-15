فيديو.. مشجع يطلق قذيفة مضادة للدبابات في ملعب

المصدر: البيان

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شهدت مباراة بين ناديي بليتفيتش وسوكولاك بالدوري الكرواتي لكرة القدم، حادثة مروعة كادت أن تودي بحياة اللاعبين.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر أحد المشجعين وهو يطلق قذيفة يدوية (zola) مضادة للدبابات تجاه اللاعبين أثناء المباراة، حسب "روسيا اليوم".

ولحسن الحظ لم يصب أحد، وتم اعتقال المشجع فيما بعد للتحقيق في دوافعه، كما دان الاتحاد الكرواتي لكرة القدم أفعال المشجع بشدة.