مصر.. ضبط مطلوب أمني خطير عليه 74 حكماً قضائياً

المصدر: البيان

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تمكنت قوات الأمن المصرية من ضبط مجرم هارب عليه 74 حكماً قضائياً. وفقاً لصحيفة "المصري اليوم".

وقالت الشرطة في بيان لها، إن معلومات وتحريات قطاع الأمن العام أكدت قيام محكوم عليه، هارب، مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، بتغيير محل سكنه خشية ضبطه، كونه مطلوب التنفيذ عليه في 74 حكما «جزئيا ومستأنفا» والمقضي فيها بالحبس مدد بلغت 84 سنة.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بصحتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.