جسور الصين البحرية العملاقة بعدسة القمر "جيلين -1"

المصدر: البيان

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التقط القمر الصناعي الصيني "جيلين -1" مجموعة من الصور لجسور الصين البحرية الكبيرة بين أبريل 2020 و ديسمبر 2021.

القمر الصناعي جيلين -1، يمثل كوكبة من أقمار الاستشعار البصري عن بعد، ويغطي مساحة إجمالية تقدر بـ 133 مليون كيلومتر مربع، بحسب صحيفة "الشعب" الصينية.

وإلى غاية 10 أغسطس 2022، بات جيلين -1 يحتوي على 70 قمراً صناعياً في المدار.

وتشير التقديرات إلى أن عدد الأقمار المنتمية إلى شبكة جيلين –1 سيصل من 138 قمراً صناعيا بحلول العام 2025.