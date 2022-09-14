الزحام يدفع جراحاً هندياً إلى تصرف مدهش (فيديو)

المصدر: البيان

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دفع الزحام المروري جراحاً هندياً إلى تصرف بطولي مدهش تلبيةً لنداء الواجب.

وقرر الدكتور جوفيند نانداكومار، جراح أمراض الجهاز الهضمي، التخلي عن سيارته، والركض ثلاثة كيلومترات للوصول إلى المستشفى، لإجراء جراحة منظار، حسبما أفاد موقع «ذا إنديان إكسبريس».

واستغرق الركض من نانداكومار بشوارع بنغالور في الهند 45 دقيقة للوصول إلى المستشفى.

وكان الجراح يقود سيارته إلى مستشفى مانيبال سارجابور، الذي يقع جنوب شرقي بنغالور، لإجراء جراحة طارئة في المرارة بالمنظار، بعد أن تلقى اتصالاً من المستشفى بضرورة القدوم فوراً.

وخلال توجهه إلى المستشفى، وجد الطبيب نفسه وسط زحمة سوف تؤخره عن إتمام الجراحة، ما اضطره إلى هذا التصرف الذي تكلَّل بنجاح العملية الجراحية.

وقال جوفيند: «كان من السهل عليّ الركض لأنني أمارس الرياضة بانتظام. ركضت ثلاثة كيلومترات إلى المستشفى، وكان وقت الجراحة».

وأضاف: «لم أقلق من عدم تمكني من الوصول إلى المستشفى في الموعد المحدد، لأن مستشفانا لديه طاقم عمل، وبنية تحتية كافية للعناية الجيدة بالمريض».