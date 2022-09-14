اختراق صفحة وزارة الصحة العراقية بفيسبوك يثير موجة من السخرية

المصدر: البيان

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أثار اختراق صفحة وزارة الصحة العراقية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" موجة من السخرية بين العراقيين، خاصة بعد أن استبدل المخترق الصورة الرسمية للوزارة ووضع صورة لشخص مجهول.

وكانت الصفحة الرسمية للوزارة تعرضت لاختراق صباح اليوم الأربعاء، واستُبدلت صورة الصفحة بصورة شخص غير معروف.

وذكرت مصادر أنه من الممكن أن يكون «مسؤول الصفحة» أخطأ بوضع صورته الشخصية في الصفحة بدلاً من وضعها في حسابه الشخصي.

ولاقى تغيير صورة الصفحة موجة من التعليقات الساخرة من جانب المتابعين الذين تساءلوا عن هوية صاحب الصورة.

ويذكر أن صفحة وزارة الصحة العراقية على فيسبوك يتابعها حوالي 2.6 مليون شخص.