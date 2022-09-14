الصين تطلق قمراً صناعياً جديداً

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت الصين قمرا صناعيا جديدا إلى الفضاء من مركز ونتشانج لإطلاق المركبات الفضائية في مقاطعة هاينان بجنوب الصين صباح اليوم الأربعاء.

وذكرت صحيفة الشعب الصينية على موقعها الإلكتروني أنه تم إطلاق القمر "تشونجشينج-1إي" عند الساعة 21:18 مساء الثلاثاء بتوقيت بكين على متن نسخة معدلة من الصاروخ الحامل "لونج مارش-7"، حيث نجح في دخول المدار المخطط له.

وأضافت الصحيفة أن القمر الصناعي سيقدم "خدمات عالية الجودة لنقل الأصوات والبيانات والإرسال الإذاعي والتلفزيوني"، مشيرة إلى أن هذه هي المهمة رقم 437 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز "لونج مارش".