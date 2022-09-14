بعد انقطاع المياه عن منازلهم.. سكان سيدني يستحمون في الفنادق

المصدر: البيان

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تعيش العاصمة الأسترالية سيدني لليوم الخامس دون مياه بعد عطل في الأنابيب الواصلة إلى المنازل وانفجار خط المياه الرئيسي في لين كوف.

ورغم جهود Sydney Water لإصلاح الضرر في أسرع وقت إلا أن السكان ضاقوا ذرعاً بقلة المياه ولجأوا إلى الاستحمام في الفنادق، بحسب موقع "أستراليا بالعربي".

واستهلك السكان جميع زجاجات المياه المعبأة في رفوف المتاجر بحثاً عن مياه للشرب ما يوحي بكبر المشكلة في المدينة.

وقع العطل على طريق إيبينغ قرب موبراي في الشاطئ الشمالي لمدينة سيدني يوم السبت، ونتج عنه انقطاع المياه عن أغلب منازل وشركات المدينة.

وأكّدت Sydney Water أن أطقمها تعمل في الليل والنهار لإصلاح العطل وإعادة المياه إلى 315 مبنى قُطعت عنه المياه في المنطقة.

وجهّزت الوكالة مرافق للاستحمام في الفنادق القريبة ليتسنى للسكان استخدامها ريثما تنتهي عمليات الإصلاح.

كما اعتذرت الجهة الرسمية لكثرة التأخير في الإصلاحات، مؤكدة أنها تفعل ما في وسعها لإنهاء العملية.

وكان سكان كل من أرتامون وتشاتسورد وكريمورن وغرينتش ولين كوف وشمال سيدني وغيرها من المناطق عانوا من هذا الانقطاع الطويل للمياه.