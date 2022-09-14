أسرة كندية تسابق المرض ليبصر أبناؤها العالم

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يحرص أبوان كنديان على أخذ أبنائهما الأربعة إلى مختلف دول العالم، وسط مخاوف من أن يفقد ثلاثة منهم البصر من جراء إصابتهم بمرض نادر وخطير في العيون.

وبحسب «سي إن إن»، فإن الأبوين، إيديث ليماي، وسباستيان بيتيليي، يخوضان سباقاً مع الزمن، حتى يتمكن الأبناء الثلاثة مع أختهم، من رؤية أماكن كثيرة في العالم، ما داموا قادرين على الإبصار حتى الآن.

ويؤدي المرض الجيني المعروف بـ«التهاب الشبكة الصباغي» إلى تراجع أو فقدان البصر مع مرور الوقت، فيما لا يوجد علاج ناجع خاص به حتى الآن. واكتشف الزوجان المرتبطان منذ 12 عاماً، في لحظات صادمة، أن ثلاثة من الأبناء، يعانون من الأعراض نفسها، ويتعلق الأمر بالابنة ميا التي تبلغ 11 سنة، والأخوين ليو ولورنت.

وتقر الأم بحالة العجز إزاء مرض الأبناء، قائلة إن الاضطراب الصحي يتفاقم مع مرور الوقت.

تؤكد الأم حرصها على إثراء ذاكرة الأبناء حتى يروا أكثر الأشياء الممكنة قبل فقدان البصر. وحتى الآن، زارت الأسرة ناميبيا وبوتسوانا وتركيا وتنزانيا وزاميبيا. وتبدي الأسرة عزماً على زيارة بلدان جنوب شرقي آسيا.