تطورات انهيار مبنى في الأردن.. إنقاذ 6 أشخاص من تحت الأنقاض

المصدر: البيان

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قال شهود إن الدفاع المدني الأردني بدأ اليوم الثلاثاء في إجلاء العديد من الأشخاص الذين حوصروا بعد انهيار مبنى سكني من أربعة طوابق في العاصمة عمان.

وذكروا أن رئيس الوزراء بشر الخصاونة وأعضاء كبار في الحكومة شوهدوا في الموقع بينما كانت عملية إنقاذ كبرى جارية لإجلاء الأشخاص المحاصرين تحت الأنقاض.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن فرق الدفاع المدني والشرطة تتعامل مع حادثة إنهيار إحدى العمارات السكنية في منطقة اللويبدة.

وأضاف أنه جرى إخلاء 6 إصابات لغاية الآن، وما زالت الطواقم تتعامل مع الحدث، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية.