انهيار مبنى مأهول بالسكان في العاصمة الأردنية عمان

المصدر: البيان

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انهار مبنى مكون من 4 طوابق ومأهول بالسكان في منطقة اللويبدة بالعاصمة عمّان، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر إن نفرق الإنقاذ وكوادر مديرية الأمن العام، تتعامل مع الحادث وهناك عدد من المحاصرين بانهيار المبنى وتقوم الكوادر في الموقع باجراء اللازم.

ولفت المصدر إلى أنه تم فصل التيار الكهربائي في المبنى، وفقاً لوكالة عمون الأردنية.

ونوه المصدر إلى أن المبنى الذي انهار مكون من 4 طوابق ومأهول بالسكان.

و أعلنت مديرية الأمن عن 5 إصابات لغاية الآن ومازالت الطواقم تتعامل مع الحدث.